Konya'da bir kişi iş yerini bastığı husumetlisini öldürdü Konya'da bir kişi aralarında husumet bulunduğu öğrenilen oto tamircisini tabancayla vurarak öldürdü.

İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi'nde Mehmet Yıldız'a ait oto tamirhanesine gelen Ramazan D., husumetli olduğu Yıldız'ı çıkan tartışma sonrası tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.

Mehmet Yıldız, göğsünden ve bacağından ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede öldü

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Mehmet Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırgan yakalandı

Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan D., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)