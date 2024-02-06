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Konya'da bodrum katta cephanelik bulundu

Konya'da bodrum katta cephanelik bulundu Beyşehir ilçesinde ruhsatsız silah üretimi ve ticareti yapıldığı tespit edilen bir apartmanın bodrum katında, çok sayıda ruhsatsız silah ve silah parçası ele geçirildi.