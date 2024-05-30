Konya’da borç kavgası kanlı bitti: 4 yaralı Konya'da alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde elektrik tesisatçılığı yapan iş yerinde bulunan Halil D. ile Mevlüt O.'nun yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet A. ve Metin G. geldi.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet A. ve Metin G., yanlarında bulunan av tüfeği ile Halil D. ile Mevlüt O.'ya ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalarla bacaklarından yaralanan Halil D. ile Mevlüt O. da aynı tüfekle iş yerine gelen Mehmet A. ve Metin G.'ye ateş ederek yaraladı.

Hayati tehlikeleri yok

Mehmet A. ve Metin G., olay yerine geldikleri araçla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

İş yerinde bulunan Halil D. ile Mevlüt O. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)