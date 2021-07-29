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    Konya'da borç kavgasında öldürüldü

    Veysel Yiğit, borç olarak verdiği parayı istemek için gittiği Bayram T.'nin tabancayla saldırması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 11:52
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    Konya'da borç kavgasında öldürüldü

    Konya'da araç alım satım işiyle uğraşan Veysel Yiğit, arkadaşları Kamuran K. (38) ve Osman Ç. (48) ile birlikte alacaklı olduğu Bayram T.'nin yanına gitti.

    Selçuklu ilçesine bağlı Şükrü Efendi Sokak'ta taraflar arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram T., tabancayla ateş ederek Veysel Yiğit'i karnından yaraladı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kanlar içinde kalan Yiğit ile aldığı darbeler sonucu yaralanan Bayram T., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. 'Kasten yaralama', 'tehdit' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından kaydı bulunan Veysel Yiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Konya da borç kavgasında öldürüldü #1

    3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Tedavisi tamamlanıp taburcu edilen ve 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma' ile 'kasten yaralama' suçlarından kaydı bulunan Bayram T. ve kavgaya karıştığı öne sürülen Kamuran K. ve Osman Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

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