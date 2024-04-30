Konya'da eşi ve kızını öldüren sanığın kan donduran ifadesi Boşandığı Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan ilk duruşmadaki savunmasında, ''Ayşe yataktaydı. Hedef gözetmeksizin ateş ettim" dedi.

DHA

30 Aralık 2023 günü saat 09.00 sıralarında Konya'nın Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi'nde, bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü.

Diş teknisyeni Bekir Doğan, olay tarihinden 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer’in yaşadığı eve gitti.

Geceyi burada geçiren Doğan, eski eşi Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeğiyle vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekibi, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bekir Doğan, olayın ardından polise giderek teslim oldu. Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan ise yan yana toprağa verildi.

"Ayşe'nin başkasıyla görüştüğünü fark ettim"

Bekir Doğan, polise verdiği ifadesinde, ''Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim." dedi. Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ağırlaştırılmış hapis cezası istendi

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Bekir Doğan hakkında ‘boşandığı eski eşi kasten öldürme’, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. Tutuklu Bekir Doğan'ın, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

"Hedef gözetmeden ateş ettim"

Doğan, duruşmadaki savunmasında, eski eşi Ayşe Doğan'ın, teyzesinin kızı olduğunu, severek evlendiklerini ve bu evlilikten 3 çocuklarının bulunduğunu, eşi ve kızı hakkında uygunsuz konuşmalar duyduğu için de boşandığını söyledi. Doğan, ''Olay günü, eski eşimle, dedikodusu olan İsmail K.'nin babasını gördüm. Oğlunun eşimden uzak durmasını söyledim. İş yerine gittim. Orada eşimi arayıp, hakkında dedikodu olduğunu söyledim. O da dedikodudan ibaret olduğunu belirterek, 'Yok öyle bir şey. Akşam eve gel. Kendi gözünle gör' dedi. Akşam eve gittim. Normal karşıladılar. Yatma zamanı geldiğinde 'Gitme kal burada' dedi. ” diye konuştu.

Sabah uyandıklarında tartıştıklarını, eşinin kendisine ‘Hak ettiğin için aldattım’ dediğini öne süren Doğan, odadan çıkıp, dış kapıya yürüdüğünü, arabanın yanına geldiğini, oradan uzaklaşma niyetinde olduğunu belirterek, ''Arabanın bagajındaki tüfek aklıma geldi. Asabiyet içindeydim, gergindim. Ayşe’nin erkekliğime söylediği laf zoruma gitti. Şuur bulanıklığı yaşadım. Bagajdaki tüfekle yukarı çıktım. Kapı aralıktı ve içeri yatak odasına girdim. Ayşe yataktaydı. Hedef gözetmeksizin ateş ettim.

Maksadım öldürmek değildi, yaralamaktı. Öldürme amacım olsaydı, kafasına sıkardım. Odadan çıkarken, kızım Gözde Nur, 'Ne oluyor baba' dedi. Oda kapısı açıktı, onun da ayaklarına doğru ateş ettim. Tüfek sarsılması sonucu ölüm meydana geldi. Kızımı öldürme kastım yoktu, yaralama kastım vardı. '' diye konuştu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)