Konya'da evinde silahla vurulan kişi öldü Konya'da evinde silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şahsın kazayla kendini vurduğu değerlendiriliyor.

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 61 yaşındaki Ali Kocamaz'ın Müftü Mahallesi'nde yaşadığı eve ateşli silah yaralanması ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde bir tabancadan çıkan kurşunun hedefi olan ve sağ baldırından vurulduğu tespit edilen Ali Kocamaz'ın kalbinin durduğu belirlendi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocamaz, acil serviste uzun süre yapılan kalp masajı ve müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kendini vurduğu değerlendiriliyor

Kocamaz'ın cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kocamaz'ın kazayla kendini vurduğu değerlendirilirken olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)