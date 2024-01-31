Konya'da film gibi kovalamaca: 3 şüpheli yakalandı Konya'da polisten kaçan şüpheliler yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından araçlarını bırakıp boş arazide izini kaybettirmeye çalıştı. Kıskıvrak yakalanan şüphelilerden birinin, "Abi seni nasıl zarara sokayım, ben sana ne yapabilirim? Abi öldüm" demesi dikkat çekti.

İHA

Konya'nın Karatay ilçesi Aksaray yolu uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu.

Polis ekipleri tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen sürücü durmayarak uygulama noktasından kaçtı.

Bunun üzerine polis ekipleri kaçan aracın peşine düştü.

Yaşanan kovalama sırasında bölgeye çok sayıda takviye ekipleri sevk edildi.

Kıskıvrak yakalandılar

Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından şüpheliler araçlarını Büyükkayacık Mahallesi'nde bırakıp yaya olarak boş bir arazide izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Bunun üzerine polis ekipleri yaya olarak şüphelilerin peşine düştü.

3 şüpheli, polisin film sahnelerini aratmayan kovalamacanın ardından yakalandı.

Etkisiz hale getirilen şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alındı.

"Abi öldüm"

Şüpheliler İbrahim E., Onurhan U. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden İbrahim E.'nin, "Abi seni nasıl zarara sokayım, ben sana ne yapabilirim? Abi öldüm" diye kendini savunması dikkat çekti.

Şüphelilerin bırakıp kaçtığı araç da incelenmek üzere emniyet otoparkına götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)