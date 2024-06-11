Konya'da genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu Konya'da park halindeki otomobil içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırıldı.

İHA

Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde sokak üzerinde park halindeki otomobil içerisinde 28 yaşındaki Funda K.'yi komşuları göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu.

Komşuları kendi araçları ile yaralı Funda K.'yi Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Burada tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Erkek arkadaşı emniyete götürüldü

Polis ekipleri Funda K.'nin yaralı olarak bulunduğu araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemede olay sonrası hastaneye geldiği iddia edilen Funda K.'nin erkek arkadaşı T.U. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)