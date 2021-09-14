- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Konya'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin 67 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu ve diğer sürücü yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- DHA
- 14.09.2021 - 07:19
- Güncelleme : 14.09.2021 - 07:27
Ali Alan (67) yönetimindeki 42 V 5574 plakalı kamyonet, Konya Ereğli- İvriz yolu üzerinde karşı yönden gelen Bayram Alkan'ın (24) kullandığı 34 BKN 583 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönerken, hafif ticari araç da takla attı.
Saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada Ali Alan olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki oğlu Özcan Alan (32) ile diğer sürücü Bayram Alkan ise yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ali Alan'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı ViDEO