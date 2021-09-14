Haberler

3. Sayfa Haberleri

Konya'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Konya'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin 67 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu ve diğer sürücü yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.