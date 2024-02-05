Konya'da husumetlisini öldürdü! Önce arabayla çarptı ardından sopayla darbetti 2 gündür kendisinden haber alınamayan Yıldırım Uyan'ın husumetli olduğu kişi tarafından öldürüldüğü, kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı.

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İHA

Konya'nın Güneysınır ilçesinde yaşayan Yıldırım Uyan'dan 2 gündür haber alınamıyordu...

Çay ocağı işletmecisi olan 42 yaşındaki Uyan'dan haber alamayan yakınları durumu, polis ekiplerine bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bağlı ekipler, olayı aydınlatmak için dosyayı incelemeye aldı.

Cinayet Büro Amirliği bağlı ekipler, ilçe genelinde güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından cinayete ait görüntülere ulaştı.

7 dakika boyunca darbetti

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı güvenlik kamera görüntülerinde, Ali Osman K.'nin kendisine ait otomobil ile yolda yürüyen Yıldırım Uyan’a çarptığı yaklaşık 7 dakika boyunca sopa ile darbettikten sonra aracına alarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

"Ceset yanmadı, gömdüm"

Yapılan çalışmanın ardından Ali Osman K.’ya ulaşan ekipler, kendisinin Yıldırım Uyan’ı görmediğini söylemesi üzerine savcılıktan alınan izin gözaltına alınan şüpheli Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Polis sorgusunda suçunu itiraf eden cinayet zanlısı ifadesinde, “Yıldırım Uyan ile çay satış meselesi nedeniyle aramızda geçmişe dair bir husumet var. Olay günü kendisini takip edip boş bir yolda çarptım. Daha sonra aracımda bulunan sopa ile darbedip etkisiz hale getirdikten sonra aracıma alarak önce ahıra götürdüm burada darbederek öldürdükten sonra yanıma benzinde alarak dağlık alana götürerek orada cesedi yakamaya çalıştım ancak ceset yanmayınca gömdüm” diyerek olay anını anlattı.

Cinayet kurban giden şahsın bütün kemikleri kırıldığı belirlendi

Cinayet Büro Amirliği bağlı ekipler zanlının Yıldırım Uyan’ı gömdüğü alana giderek yer tespitinde bulundu. Zanlı Ali Osman K.’nın tarifi üzerine Yıldırım Uyan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ceset otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside olayda hayatını kaybeden Yıldırım Uyan’ın bütün kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Cinayeti itiraf eden şüpheli ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)