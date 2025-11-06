Konya'da kameraya el sallayan hırsız 1 saatte yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya'nın Karatay ilçesinde, bir vatandaşa ait aracın içinden 50 bin TL çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KAMERAYA EL SALLAYIP KAÇTI: 1 SAATTE YAKALANDI

Görüntülerde, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin olayın ardından güvenlik kamerasına el sallaması, 'Bu kadarına da pes' dedirtti.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kimliğini O.K. olarak belirledikleri suça sürüklenen 15 yaşındaki çocuğu (SSÇ), 1 saat içinde çaldığı paralarla birlikte yakaladı.

Çalınan 50 bin TL, sahibine teslim edildi.

MOTOSİKLET VE İŞ YERLERİNİ HEDEF ALDILAR

Meram ve Selçuklu ilçelerinde peş peşe yaşanan 4 hırsızlık olayı ise polis ekiplerini harekete geçirdi.

Meram'da bir motosiklet, Selçuklu'da üç iş yerinden üç adet cep telefonu, tablet, sadaka kutusu ve bin 500 TL nakit para çalındı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Peş peşe gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı faili meçhul olayı aydınlatmak için görgü tanıklarıyla görüşerek çevre ve güvenlik kameralarını izledi.

Ekipler, olayların şüphelilerinin 16 yaşındaki SSÇ A.A. ve 13 yaşındaki SSÇ H.E.H. olduğunu tespit etti.

İki şüpheli kısa sürede yakalandı.

ÇALINTI MALZEMELER SAHİPLERİNE VERİLDİ

Zeki Dursun'un haberine göre; her iki olayda yakalanan şüphelilerin çaldığı motosiklet, cep telefonları, tablet ve nakit paralar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan O.K., A.A. ve H.E.H., emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek adliyeye sevk edildi.