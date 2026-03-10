Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dün İran'dan gelen balistik füze etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğü belirtildi.

Can kaybı ya da yaralanma olmazken, bugün ise yeni bir gelişme daha yaşandı.

HAKAN FİDAN'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Dışişleri Bakanı Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

"SİVİLLER İÇİN RİSK OLUŞTURABİLECEK ADIMLARDAN UZAK DURULMALI"

Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

"FÜZELER İRAN KAYNAKLI DEĞİL"

Bakan Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.