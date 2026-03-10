CHP'li Buca Belediyesi'nin onarmadığı yollar için jandarma devrede

CHP'li belediyeler, bölgelerindeki "hizmetsizlik" ile gündeme geliyor.

Özellikle İzmir'de CHP'li belediyeler tarafından yönetilen bölgelerde yollar bozuk, sular kesik ve çöp sorunu görülüyor.

İzmir'de her sağanak yağmurda cadde ve sokaklar göle dönerken, özellikle Buca'da bozuk yollar ise vatandaşların çilesi haline geldi.

VATANDAŞLAR İSYAN EDİYOR

Bozuk yollar belediye tarafından onarılmayınca vatandaşlar, kendi imkanlarıyla soruna çözüm bulmaya çalışıyor.

JANDARMA DEVREYE GİRDİ

Buca'da belediye, yolları onarmamakta kararlı...

Geçtiğimiz günlerde Buca'da yaşayan vatandaşlar, yolları onarmaya başlamıştı.

Şimdi ise jandarma ekiplerinin yolları onarmaya başladığı görüldü.