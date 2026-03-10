Donald Trump'tan barış mesajı: İran ile görüşebilirim

Orta Doğu'da müzakere ile başlayan süreç, savaşla devam etti.

28 Şubat'ta ABD ile İsrail, İran'a yönelik bir saldırı dalgası başlatırken İran da bu saldırılara karşılık verdi.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta bir hafta geride kalırken önemli bir gelişme yaşandı.

"İRAN İLE GÖRÜŞEBİLİRİM"

Savaşın 11'inci gününde ABD Başkanı Donald Trump'tan barış umutlarını artıran bir mesaj geldi.

Trump, açıklamasında "İran ile görüşebilirim." ifadelerini kullandı.

"MÜMKÜN AMA ŞARTLARA BAĞLI"

ABD basınından Fox News'e konuşan Trump, İran'ın da bu konuda istekli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

İranlıların çok fena konuşmak istediğini duyuyorum. Bu mümkün ama şartlara bağlı.



Baktığında pek de konuşmak zorunda değiliz. Ama gerçekten baktığında mümkün.

İRAN'IN YENİ LİDERİNİ TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, İran'daki lider seçimini yakından takip ettiklerini belirterek, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olmasına ilişkin, "Onun lider olmasından memnun değilim." demişti.

Mücteba Hamaney’in seçilmesinin büyük bir hata olduğunu öne süren Trump, "Bakalım orada kalabilecek mi bilmiyorum." ifadelerine yer vermişti.

'BU SAVAŞ NEREDEYSE TAMAMLANDI' DEDİ

Bu açıklamadan dakikalar sonra CBS News’e konuşan Trump, "Bence savaş neredeyse tamamlandı. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok.

Füzeleri dağılmış durumda. İnsansız hava araçları ve üretim tesisleri de dahil olmak üzere birçok hedef havaya uçuruluyor." şeklinde konuşmuştu.

PETROL FİYATLARI HER AÇIKLAMADA FARKLI SEYREDİYOR

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 114 doları aştıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamaları sonrası uluslararası piyasalarda 86 dolara inmişti.

Petrol fiyatlarını düşük tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak fiyatların yapay olarak yükseldiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Petrol fiyatlarının yükseleceğini biliyordum ve yükseldi de. Muhtemelen düşündüğümden daha az." demişti.