Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen eski belediye başkanı öldü Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen eski Karacadağ Belediye Başkanı Hızır Özkan hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.

AA & Ensonhaber

Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi'nde yaşayan Hızır Özkan (81) ve eşi Elife Özkan (63) kendisinden bir süredir haber alamayan komşuları tarafından evde baygın halde bulundu.

Hızır Özkan kurtarılamadı, eşinin durumu ağır

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Hızır Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu ağır olan Elife Özkan ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'ndeki müdahale sonrası sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Hızır Özkan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Belediye başkanlığı yaptığı öğrenildi

Olayda yaşamını yitiren Hızır Özkan'ın 1989-1999 yılları arasında Karacadağ Belediye Başkanlığı, 10 yıl da muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.