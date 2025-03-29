Konya'da kızlar arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı

İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir kafede kızlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 16 yaşındaki H.K., bacağından bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Yaralı H.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.