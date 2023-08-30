Konya'da lastiği patlayan tır dehşet saçtı: 1 ölü 3 yaralı Konya'da lastiği patlayan tırın asit yüklü kamyonet ile otomobile çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA

Konya'da Aksaray kara yolunun 81'inci kilometresinde Bayram G. yönetimindeki tırın iddiaya göre seyir halindeyken lastiği patladı.

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği tır, önünde ilerleyen Mustafa Yenisan'ın kullandığı ve kasasında variller içerisinde asit olan kamyonet ile Kamil E. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tır, karşı şeride geçerek Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tesisinin bahçesine girdi.

Kamyonet sürücüsü can verdi

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü Mustafa Yenisan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken yanında bulunan Süleyman Yenisan ile tır sürücüsü Bayram G. ve otomobil sürücüsü Kamil E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekipleri tarafından yürütülüyor.