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Konya'da Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbetti

Konya'da Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbetti

Libyalı Nouri Elsirmani, yanına yaklaşan kişi tarafından içinde para ve telefonu olan çantası gasbedilip, kalçasından bıçaklandı.