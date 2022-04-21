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- Konya'da Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbetti
Konya'da Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbetti
Libyalı Nouri Elsirmani, yanına yaklaşan kişi tarafından içinde para ve telefonu olan çantası gasbedilip, kalçasından bıçaklandı.
- 21.04.2022 - 12:06
- Güncelleme : 21.04.2022 - 12:26
Konya'nın Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi Alaaddin Bulvarı'nda Libya uyruklu Nouri Elsirmani'nin içinde para ve telefonu olan çantası, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan, kimliği belirsiz kişi tarafından zorla alınmak istendi.
50 yaşındaki Elsirmani, çantasını vermemek için direnirken, şüpheli de kalçasından bıçakla yaralayıp, çantasını gasbederek kaçtı.
Yaralanan turist hastaneye kaldırıldı
DHA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elsirmani, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi
Tedaviye alınan Nouri Elsirmani'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.