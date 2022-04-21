Petrol
108.1
1.22%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
616.444
0.94%
BTXN Coin
29.15
-3.25%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Konya'da Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbetti

    Libyalı Nouri Elsirmani, yanına yaklaşan kişi tarafından içinde para ve telefonu olan çantası gasbedilip, kalçasından bıçaklandı.
    • 21.04.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbetti

    Konya'nın Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi Alaaddin Bulvarı'nda Libya uyruklu Nouri Elsirmani'nin içinde para ve telefonu olan çantası, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan, kimliği belirsiz kişi tarafından zorla alınmak istendi.

    50 yaşındaki Elsirmani, çantasını vermemek için direnirken, şüpheli de kalçasından bıçakla yaralayıp, çantasını gasbederek kaçtı.

    Yaralanan turist hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elsirmani, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Sağlık durumu iyi

    Tedaviye alınan Nouri Elsirmani'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

    Konya da Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbetti #1

    Konya da Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbetti #2

    Konya da Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbetti #3


    İlginizi Çekebilir

    'Maskelerin kaldırılmasından memnuniyet duyarız'
    Gündem

    'Maskelerin kaldırılmasından memnuniyet duyarız'

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Apple çalışanlarından sendika hamlesi
    Teknoloji

    Apple çalışanlarından sendika hamlesi

    Görüş Bildir