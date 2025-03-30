Konya'da minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Antalya Çevreyolu üzerindeki İncesu üst geçidi yakınlarında meydana gelen kazada, Y.E. yönetimindeki 06 EFD 209 plakalı Volkswagen minibüs, A.T.'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE OĞLU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle, bisiklet sürücüsü A.T. ve arkasında oturan oğlu K.E.T. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.