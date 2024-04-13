Konya'da motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı 8 kişi tarafından dövüldü Trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün de aralarında olduğu 8 kişinin dövdüğü motosikletli Ahmet Enes Tekdemir'in sağ kolu kırıldı.

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DHA

Dün saat 12.30 sıralarında, Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi motosikletli Ahmet Enes Tekdemir(19), trafikte bir otomobil sürücüsüyle tartıştı.

8 kişi tarafından dövüldü

Daha sonra cep telefonu satışı yapan bir iş yerine giden Tekdemir, tartıştığı sürücünün de aralarında olduğu 8 kişinin saldırısına uğradı. Dükkanda Tekdemir'e tekme ve yumruklarla saldıran grup, dışarı çıkarıp dövmeyi sürdürdü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Gencin kolu kırıldı, saldırganlar serbest bırakıldı

İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürülen Tekdemir'in sağ kolunun kırıldığı öğrenildi. Polis, olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı. Tekdemir ise bugün taburcu edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)