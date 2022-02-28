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    Konya'da öğrenci servisi otomobile çarptı: 14 yaralı

    Ereğli ilçesinde servis minibüsünün otomobile çarpması sonucu 12'si öğrenci 14 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 11:21
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    Konya'da öğrenci servisi otomobile çarptı: 14 yaralı

    Konya Ereğli-İvriz yolunda Belceağaç Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan minibüs, şerit değiştirmek iserken Cezmi Özgüney'in kullandığı otomobile çarptı.

    Kaza üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    14 YARALI

    İlk belirlemelere göre 2 sürücü ve 12 öğrenci yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Konya da öğrenci servisi otomobile çarptı: 14 yaralı #1

    Konya da öğrenci servisi otomobile çarptı: 14 yaralı #2

    Konya da öğrenci servisi otomobile çarptı: 14 yaralı #3

    Konya da öğrenci servisi otomobile çarptı: 14 yaralı #4


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