Konya'da öğrenci servisi otomobile çarptı: 14 yaralı

Ereğli ilçesinde servis minibüsünün otomobile çarpması sonucu 12'si öğrenci 14 kişi yaralandı.

Konya Ereğli-İvriz yolunda Belceağaç Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan minibüs, şerit değiştirmek iserken Cezmi Özgüney'in kullandığı otomobile çarptı.

Kaza üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

14 YARALI

İlk belirlemelere göre 2 sürücü ve 12 öğrenci yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.