Konya'da otobüsü sollamak isteyen kamyonet sulama kanalına devrildi

İHA
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde D.K. yönetiminde kamyonet, Yalıhüyük-Seydişehir karayolunun 3. kilometresinde aynı istikametteki A.B. idaresindeki yolcu otobüsünü sollarken kontrolden çıktı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarında bulunan kanala düştü.
Ekipler sevk edildi
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonette bulunan İ.B. yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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