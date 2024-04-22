Konya'da otobüsü sollamak isteyen kamyonet sulama kanalına devrildi Yalıhüyük ilçesinde yolcu otobüsünü sollamak isteyen kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde D.K. yönetiminde kamyonet, Yalıhüyük-Seydişehir karayolunun 3. kilometresinde aynı istikametteki A.B. idaresindeki yolcu otobüsünü sollarken kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarında bulunan kanala düştü.

Ekipler sevk edildi

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette bulunan İ.B. yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)