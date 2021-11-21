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Konya'da park halindeki otomobil markete daldı

Konya'da park halindeki otomobil markete daldı

Konya'da park halindeki otomobil, hareket etmesi sonucu bir markete girerken, o anda markette bulunanlar ise kaçarak kurtuldu.