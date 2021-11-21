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- Konya'da park halindeki otomobil markete daldı
Konya'da park halindeki otomobil markete daldı
Konya'da park halindeki otomobil, hareket etmesi sonucu bir markete girerken, o anda markette bulunanlar ise kaçarak kurtuldu.
- DHA
- 21.11.2021 - 04:19
Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesinde park halindeki 35 ATV 295 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle hareket edip bir marketin camını kırarak içine girdi.
MARKETTEKİLER KAÇARAK KURTULDU
Markette bulunanlar ise kaçarak kurtuldu. Yaralanan olmazken markette ve araçta hasar oluştu.