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    Konya'da park halindeki otomobil markete daldı

    Konya'da park halindeki otomobil, hareket etmesi sonucu bir markete girerken, o anda markette bulunanlar ise kaçarak kurtuldu.
    • DHA
    • 21.11.2021 - 04:19
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    Konya'da park halindeki otomobil markete daldı

    Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesinde park halindeki 35 ATV 295 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle hareket edip bir marketin camını kırarak içine girdi.

    MARKETTEKİLER KAÇARAK KURTULDU

    Markette bulunanlar ise kaçarak kurtuldu. Yaralanan olmazken markette ve araçta hasar oluştu.

    Konya da park halindeki otomobil markete daldı #1

    Konya da park halindeki otomobil markete daldı #2

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