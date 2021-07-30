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Konya'da refüje çarpan otomobil devrildi

Konya'da refüje çarpan otomobil devrildi

Otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı.