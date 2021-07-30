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- Konya'da refüje çarpan otomobil devrildi
Konya'da refüje çarpan otomobil devrildi
Otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı.
- DHA
- 30.07.2021 - 12:06
Konya'nın Kulu ilçesinde, İsmet Dikbıyık yönetimindeki 06 CKF 727 plakalı otomobilin, seyir halindeyken sol ön lastiği patladı.
Sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Hurdaya dönen araçta sürücü İsmet Dikbıyık ve Fahrican Dikbıyık, Sevim Dikbıyık, Talha Dikbıyık, Mira Ok ile Mustafa Yiğit Tekin yaralandı.
Araç içinde sıkışan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.