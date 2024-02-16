Konya'da sevgilisini öldürmekle suçlanan adam ağlayarak tahliyesini istedi Evinin bahçesinde ölü bulunan kadının sevgilisi ve dini nikahlı eşi katıldıkları mahkemede ağlayarak tahliyesini isterken şüphelilere, kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

DHA

Konya'da yaşanan korkunç cinayete ilişkin, zanlıların mahkemede verdiği ifadeleri ortaya çıktı.

Olay, 19 Mart 2023 tarihinde gece saatlerinde müstakil bir evde meydana geldi.

Tabancayla boynundan vuruldu

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan 51 yaşındaki Ali Erensoy, birlikte yaşadığı 26 yaşındaki sevgilisi Ayşenur Bedel'i evin bahçe kapısında yaralı bulduğunu söyleyip yardım istedi.

Tabancayla boynundan vurulduğu tespit edilen Bedel'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemeler sonrası tutukladılar

Polis ekipleri, incelemeleri sonucunda şüpheli olarak Ali Erensoy ile aynı evde kalan Elif Erensoy'u gözaltına aldı.

Ali Erensoy ile dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen Elif Erensoy, ifadeleri sonrası tutuklandı.

Kasten adam öldürme suçundan yargılandılar

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılamalarına devam edilen Elif Erensoy, duruşmada salonunda hazır bulunurken, Ali Erensoy ise mahkemeye görüntülü olarak uzatan katıldı.

Mütalaası açıklandı

Duruşmada savcı, mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, bilirkişi tarafından yapılan incelemede evdeki güvenlik kamerasının bozuk olmadığını ve fişinin çekildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Sevgilisi ve dini nikahlı eşi arasında tartışma yaşandığı öğrenildi

Ali Erensoy ile öldürülen Ayşenur Bedel arasında da önceden yaşanan tartışma ve anlaşmazlıklarını bulunduğu belirtilen mütalaada, suçun Ali Erensoy tarafından işlendiğinin sabit olduğu anlatıldı.

Müebbet hapis cezası talep edildi

Mütalaada, Elif Erensoy'un da Ayşenur Bedel ile arasında kıskançlık nedeniyle husumet bulunduğu için olaya yardım ettiği belirtildi. Ardından da her ikisi için de 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ağlayarak tahliyesini talep etti

Mütalaaya karşı savunma yapan Ali Erensoy da ağlayarak, "Ayşenur'un çocuğuyla yaşamasını istemiştim. Her zaman destek olup yardım ettim. Allah rızası için bunu yapanı bulun. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben burada boşuna yatıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

"Kaç aydır haksız yere yatıyorum"

Elif Erensoy da "Benim bakmam gereken çocuğum var. Ben suçsuzum. Kaç aydır haksız yere yatıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında kararını vermek için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)