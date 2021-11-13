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- Köpek eğitmeni Can Paksoy otomobiliyle kaza yaptı
Köpek eğitmeni Can Paksoy otomobiliyle kaza yaptı
- İHA
- 13.11.2021 - 05:15
Ünlü köpek yetiştiricisi Can Paksoy, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı.
Can Paksoy’un kullandığı 34 CAN 971 plakalı Porsche otomobil, sürücüsü Paksoy direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere saplandı.
EKİPLER, EĞİTMENİ ARACI KESEREK ÇIKARDI
Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan ünlü köpek yetiştiricisi Paksoy’u aracını keserek çıkardı.
YAŞANAN KAZA SONRASI BACAĞI KOPTU
Lüks otomobil içinde sıkışan Can Paksoy, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu ve bacağının koptuğu belirtildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.