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    Köpek eğitmeni Can Paksoy otomobiliyle kaza yaptı

    Köpek eğitmeni Can Paksoy, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla bariyerlere saplandı. Yaşanan kaza sonrası bacağı kopan Paksoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 05:15
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    Köpek eğitmeni Can Paksoy otomobiliyle kaza yaptı

    Ünlü köpek yetiştiricisi Can Paksoy, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı.

    Can Paksoy’un kullandığı 34 CAN 971 plakalı Porsche otomobil, sürücüsü Paksoy direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere saplandı.

    Köpek eğitmeni Can Paksoy otomobiliyle kaza yaptı #1

    EKİPLER, EĞİTMENİ ARACI KESEREK ÇIKARDI

    Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan ünlü köpek yetiştiricisi Paksoy’u aracını keserek çıkardı.

    Köpek eğitmeni Can Paksoy otomobiliyle kaza yaptı #2

    YAŞANAN KAZA SONRASI BACAĞI KOPTU

    Lüks otomobil içinde sıkışan Can Paksoy, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu ve bacağının koptuğu belirtildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    Köpek eğitmeni Can Paksoy otomobiliyle kaza yaptı #3

    Köpek eğitmeni Can Paksoy otomobiliyle kaza yaptı #4

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