Korku dolu anlar! Gaziantep’te otomobilin LPG tüpü patladı Sanayide tamir edilen araçta patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir vatandaş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

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İHA

Gaziantep'te tamir edilen otomobilin LPG tüpü patladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, ansızın ortaya çıkan tehlikeyi gözler önüne serdi.

Patlama, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Küsket Sanayi sitesinde meydana geldi.

Patlayan LPG tüpü yaralanmaya yol açtı

Tamir edilmek için bırakılan otomobilin LPG tüpünün patlaması sonucu Yusuf Kalkan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, LPG tüpünü tamir etmek isteyen Kalkan’ın araca yaklaştığı ve gaz bırakan tüpün soba ile temas etmesiyle birlikte patlayıp sonrasında alev aldığı anlar yer alıyor.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluştu

Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşan Yusuf Kalkan’ın ve beraberindeki insanların can havliyle etrafa koşması, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)