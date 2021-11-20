Küçük Müslüme soruşturmasında 'husumetli' detayı

Mersin'de bir tepede cansız bedeni bulunan küçük Müslüme'nin babasının, husumetlileri olduğu yönündeki ifadelerinin ardından ekipler soruşturmayı bu yönde genişletti.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi.

Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

CESEDİN BULUNDUĞU TEPE GÖRÜNTÜLENDİ

Müslüme’nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

Küçük kızın cesedinin bulunduğu ormanlık bölge görüntülenirken, bölgenin yoğun ağaçlık alandan oluştuğu görüldü.





"ORAYA KADAR YÜRÜYEMEZ"

Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, "Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok. Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi.

"HUSUMETLİLERİMİZ VAR"

Türkiye'yi sarsan olayla ilgili adli çalışmalar devam ederken küçük Müslüme'nin babasının güvenlik güçlerine arama çalışmaları sırasında "Husumetlilerimiz var." dediği ortaya çıktı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Polis ekiplerinin babanın bu beyanını dikkate aldığı ve çalışmalarını bu yönde genişletildiği belirtildi.

Küçük Müslüme'nin cenazesi Mersin'e getirildi VİDEO

AİLE ÜYELERİNİN İFADELERİ ALINDI

Jandarma ekipleri, baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, anneanne Müslüme Yağal, 2 hala ile bazı yakınları ifadelerinin alınması için Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, aile bireylerinin gece boyunca olayla ilgili bilgi ve görgülerine yönelik ifadeleri alındı.

OTOPSİ YAPILDI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'nde gece otopsi yapılan Müslüme Yağal'ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının üzerine tekrar Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARAMAN’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kesin ölüm nedeni otopsi sonuçlarının ardından belirlenecek küçük Müslüme'nin, memleketleri Karaman'da toprağa verileceği bildirildi.