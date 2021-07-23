Minibüste tek başına yolculuk eden 5 yaşındaki kız çocuğunu fark eden Mahmut Elkatmış, çocuğu polis merkezine teslim etti. Çocuğun annesi tarafından minibüste unutulduğu öğrenildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde minibüste yalnız seyahat eden 5 yaşındaki kız çocuğu, yolculardan Mahmut Elkatmış’ın dikkatini çekti.

Diğer yolculara çocuğun yakını olup olmadıklarını soran Elkatmış, olumsuz yanıt aldı.

Elkatmış, adının Defne olduğu öğrenilen kız çocuğunu Küçükçekmece Polis Merkezi’ne götürerek teslim etti.

Anne, karakola gelerek çocuğu teslim aldı.

“KORKMASIN DİYE ARKADAŞ GİBİ DAVRANDIM”

Mahmut Elkatmış, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Minibüse bindik. Çocuk ön tarafa anne diye bağırdı. Yan taraftaki kadına sordum çocuğun onun olmadığını söyledi. Sonra Defne'ye sordum annesinin burada olduğunu ve karakola gideceğini söyledi. Daha sonra korkmasın diye arkadaş gibi davrandım. Emniyeti aradım ama sonra kendim götürdüm.”

Küçükçekmece’de anne, 5 yaşındaki kızını minibüste unuttu VİDEO

