Küçükçekmece'de bıçaklı saldırgan dehşeti: Bacağından vurularak durduruldu Küçükçekmece'de çevredekileri tehdit edip iki kişiyi de bıçaklayan saldırganı polis bacağından vurarak gözaltına aldı. O anlar kameraya yansıdı.

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DHA

Dün sabah saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde 35 yaşındaki Süleyman Göv, elindeki bıçakla çevredekileri tehdit ederek ilerledi.

Göv, Ercan Özer ve Suriyeli El Muhammed Hayrullah'ı bıçakladı. Çok sayıda ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, elinde bıçak bulunan Süleyman Göv'e teslim olması yönünde uyarıda bulundu.

Polisin üzerine bıçakla yürüyünce bacağından vuruldu

Göv, polis ekiplerinin ihtarına karşı elindeki bıçağı bırakmadı. Polis memurunun üzerine doğru gelen Göv bacağından vuruldu. Yaralanan Göv ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Süleyman Göv'ün daha önce 3 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Bu arada Süleyman Göv 'ün Ercan Özer'i kolundan, El Muhammed Hayrullah'ı ise karnından bıçakladığı belirtildi. İki yaralının da durumunun iyi olduğu kaydedildi.

"Baktı ki adam bıçağı fırlatacak bacağından vurdular"

Mahallede oturan Zeynep Taş yaşananları anlattı:



Adam bıçakla yürüdü, kovaladı. Olanlar oldu. Sonra polis geldi. Şüpheliye dur ihtarında bulundu ama polisi dinlemedi. Polise de bıçak fırlatmaya çalıştı. Polis de 2-3 kere yere ateş açtı. Baktı ki adam bıçağı fırlatacak bacağından vurdular

"Çöpçüleri bıçaklamış"

Bir diğer mahalleli Saliha Ak ise “Ben 2 el silah sesi duydum. Burada herhalde çöpçülerle birbirlerine girmişler. Çöpçüleri bıçaklamış. Polise de saldırmış galiba. Polis bacağından vurmuş” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)