DHA
Trafik magandalarına geçit yok...
Olayın son adresi İstanbul.
Cadde ortasında drift yaptı
Küçükçekmece'de Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda T.T. isimli sürücü, otomobiliyle drift yaptı.
Arkadaşları, otomobilin drift yapmasını cep telefonuyla görüntüledi.
Sosyal medyada paylaşıldı
Görüntüler, bir süre sonra sosyal medyada paylaşıldı.
Gözaltına alındı
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise, sosyal medyadaki drift görüntülerini inceleyerek sürücü T.T.'yi gözaltına aldı.
57 bin 318 lira para cezası
T.T.'ye, çeşitli maddelerden toplam 57 bin 318 lira idari para cezası uygulandı.
Ehliyetine de el konulan sürücü, adli işlemler için Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi'ne götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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