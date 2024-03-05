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Küçükçekmece'de drift yapan sürücüye 57 bin 318 lira para cezası

Küçükçekmece'de drift yapan sürücüye 57 bin 318 lira para cezası Otomobiliyle drift yapan sürücü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. 57 bin 318 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de el konuldu.