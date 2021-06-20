İki gurup arasında meydanda başlayan tartılma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sefaköy’de, iki grup arasında bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı.

Akşam saatlerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü.

Kalabalık gruplar, birbirlerine yumruklarla saldırmaya başladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşlar uzun süre kavgayı ayırmaya çalıştı.

Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kavga sona erdi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kavgaya karışan tarafların bazıları koşarak olay yerinden kaçtı.

Yaşanan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Küçükçekmece’de iki grup arasındaki meydan kavgası kamerada video

