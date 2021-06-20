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    Küçükçekmece’de iki grup arasındaki meydan kavgası kamerada

    İki gurup arasında meydanda başlayan tartılma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 11:08
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    Küçükçekmece’de iki grup arasındaki meydan kavgası kamerada

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sefaköy’de, iki grup arasında bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı.

    Akşam saatlerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü.

    Kalabalık gruplar, birbirlerine yumruklarla saldırmaya başladı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Vatandaşlar uzun süre kavgayı ayırmaya çalıştı.

    Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kavga sona erdi.

    Küçükçekmece’de iki grup arasındaki meydan kavgası kamerada #1

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Kavgaya karışan tarafların bazıları koşarak olay yerinden kaçtı.

    Yaşanan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Küçükçekmece’de iki grup arasındaki meydan kavgası kamerada video

    Küçükçekmece’de iki grup arasındaki meydan kavgası kamerada #2

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