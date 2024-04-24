Küçükçekmece’de kaldırımda oturanlara silahlı saldırı İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda oturan gruba düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralanırken, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Bu gece saat 20.30 sıralarında, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi'nde, hafif ticari araçla olay yerine gelen şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş etmeye başladı.

1'i ağır 2 kişi yaralandı

Biri ağır 2 kişinin yaralandığı saldırının ardından saldırganlar olay yerine geldikleri hafif ticari araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çok sayıda kovan bulundu

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı cadde üzerinde çok sayıda kovan bulundu. Saldırıda sokakta bulunan bazı iş yerlerine de mermi isabet etti.

Saldır anı güvenlik kamerasında

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçlar olay yerine gelen saldırganlardan birinin inerek kaldırımda bulananlara silahla ateş ettiği görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)