Bu gece saat 20.30 sıralarında, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi'nde, hafif ticari araçla olay yerine gelen şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş etmeye başladı.
1'i ağır 2 kişi yaralandı
Biri ağır 2 kişinin yaralandığı saldırının ardından saldırganlar olay yerine geldikleri hafif ticari araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çok sayıda kovan bulundu
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı cadde üzerinde çok sayıda kovan bulundu. Saldırıda sokakta bulunan bazı iş yerlerine de mermi isabet etti.
Saldır anı güvenlik kamerasında
Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçlar olay yerine gelen saldırganlardan birinin inerek kaldırımda bulananlara silahla ateş ettiği görülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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