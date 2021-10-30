Jandarma ekipleri, sahte içki tüketimine bağlı ölümlerin önlenmesi amacıyla ihbar üzerine bir depoya baskın düzenledi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, son zamanlarda sahte içki tüketimine bağlı olarak meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla, piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik Küçükçekmece’de belirlenen bir depoya baskın yaptı.

15 BİN LİTRE ALKOL VE 10 BİN BOŞ BİDON ELE GEÇİRİLDİ

Baskında, 3 bin litre metil alkol, 12 bin litre etil alkol, 10 bin adet boş plastik bidon, çok sayıda sahte içki etiketi ve metil alkolün etil alkole dönüştürülmesinde kullanılan makineler ele geçirildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sahte alkol imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, R.Ü. ve E.H. isimli şüphelilerin temin ettikleri yüklü miktarda sahte alkolü İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Küçükçekmece'de sahte içki operasyonu VİDEO

ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Söz konusu depoya düzenlenen baskında yakalanan şüpheli R.Ü. ve E.H. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.