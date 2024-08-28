DHA
Bugün 17.30 sıralarında İstanbul D-100 Karayolu Atatürk Havalimanı Mevkii, Bahçelievler istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü, aracın motor kısmında çıkan dumanları fark ederek aracını emniyet şeridine çekti.
BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ YARDIMA KOŞTU
O anda aynı istikamette seyir halinde olan beton mikserinin şoförü, otomobilin yandığını görünce durarak yangına müdahale etti. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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