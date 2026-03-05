12 yıllık evlilik bitti! Oyuncu Saadet Işıl Aksoy tek celsede boşandı

Başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy, özel hayatıyla gündem oldu.

Aksoy, 2014 yılında iş insanı Pamir Kıraner ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında kızları Merisa Gülcan Kıraner'i kucaklarına almıştı.

12 YIL SÜRDÜ

Evliliğini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan çiftten kötü haber geldi. Uzun zamandır yaşadıkları fikir ayrılıklarını bir çözüme kavuşturamadılar. Ünlü çift, 12 yıllık evliliğini sessiz sedasız bitirdi.

"KIZIMIZ İÇİN"

Boşanma iddiasıyla sık sık gündemden olan Aksoy, daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: “Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok. Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz.

Kızımızın burada büyümesini istediğimiz için Türkiye’ye döndük. Türkiye’ye döndüğümüz zaman aramızda bir ayrılık konusu yoktu. Kızımız için süreci en doğru şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu konuda herkesin hassasiyetini bekliyoruz.”