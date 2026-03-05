Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye ediyor

Katar İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını duyurdu.
Katar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
Kamu güvenliği gerekçesiyle geçici bir önlem olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında tahliye edilenlere alternatif konaklama yerlerinin sağlandığı da belirtildi.
"BÜYÜKELÇİLİK ÇEVRESİNDEN UZAK DURUN"
ABD'nin Doha Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da tahliyeye ilişkin uyarı yapıldı.
Açıklamada, "Her ihtimale karşı lütfen ABD Büyükelçiliği'nin yakın çevresinden uzak durun" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi