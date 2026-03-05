İzmir'de kayıp yaşlı adamın yeri termal drone ile saptandı

İzmir'in Tire ilçesi Saruhanlı Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Kocamanoğlu'nun yakınları geçtiğimiz gün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve yerel arama kurtarma derneği üyelerinden oluşan 38 kişilik ekip, 87 yaşındaki Kocamanoğlu'nun evinin çevresinden başlayarak arama kurtarma çalışması başlattı.

TERMAL DRONE İLE BULUNDU

Çalışma sırasında arama alanını genişleten ekiple termal drone ile yaptıkları aramada Kocamanoğlu’nu evine 5 kilometre uzaklıkta ısı izinden tespit etti.

Ekiplerce bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Kocamanoğlu, yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.