Park halindeki otomobilin camını kolundaki alçıyla kıran hırsız, 1 milyon lira değerindeki çeki ve diz üstü bilgisayarı çalıp kaçtı.

İstanbul'daki polis ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yapılan bir hırsızlıkla ilglii ihbar aldı.

Park halindeki otomobilin sağ arka kapı camını kırarak diz üstü bilgisayar ve 1 milyon lira olarak düzenlenmiş çekin bulunduğu çantanın çalındığı ihbarı yapıldı.

Harekete geçen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheliden 27 yaşındaki S.Y.'yi dün Halkalı Merkez Mahallesi'nde gözaltına aldı.

DİĞER HIRSIZ ARANIYOR

Kolu alçılı S.Y'nin gözaltına alındığı sırada yapılan aramalarda araçtan çalındığı belirlenen eşyalar ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi diğer kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

HIRSIZ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kolu alçılı S.Y.'nin, başka bir şüpheliyle birlikte bir süre otomobil çevresinde gözlem yaptığı, daha sonra aracın camını kırıp eşyaları çalarak uzaklaştığı görülüyor.

Küçükçekmece'deki hırsız, kolundaki alçıyla araç camını kırdı VİDEO



EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan S.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, görüntülerdeki diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.









