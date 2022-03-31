Küçükçekmece'deki hırsızlar, bina şifresini deneyerek buldu

Kimliği belirsiz iki kişi girdikleri apartmandan bisiklet ve içleri dolu bavul çaldı. Hırsızların rahat tavırları dikkat çekerken, çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

27 Mart Pazar günü gece saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki bir sitede kimliği belirsiz iki kişi, binanın kapısına gelerek bir süre etrafı kolladı.

Şahıslar daha sonra deneme yoluyla birkaç kapının şifresini girdi.

Birkaç denemeden sonra kapının açılmasıyla iki şüpheli binanın bodrum katına doğru yöneldi.

MALZEMELERİ ÇALIP KAÇTILAR

Burada bulunan kilitli bisiklet ile bodrum katındaki bavulları alıp dışarı çıktı. iki şüpheli daha dışarı çıkardıkları malzemeleri çalıp kayıplara karıştı.

Birkaç saat sonra eve gelen bina sakini bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerasını inceleyen bisiklet sahibi, maskeli iki şüphelinin bisiklet ve bavulları çaldığını gördü.





PARMAK İZİ İNCELENDİ

Bunun üzerine polise giderek şikayet olurken, Küçükçekmece Asayiş Şube Amirliğine polisler, güvenlik kamerası ile parmak izi incelemesinin ardından hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızların kapı şifresini girerken ve kapıyı açtıkları anlar görüldü. Şahıslar, daha sonra merdivenlerde kilitli bisiklet ile bavulları çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"RAKAMLARI TUTTURUYORLAR"

Şahıslardan şikayetçi olduğunu anlatan bina sakini vatandaş, "Bahçeye doğru çıkarken, bisikletimin yerinde olup olmadığına baktım ama yerinde göremedim. Yukarı çıkıp arkadaşla beraber güvenlik kamerası kayıtlarına baktım. Ne zaman tam çalındığını bilmediğimiz için 23 Mart ile 27 Mart arasındaki tüm kayıtlara baktık. Bunun 27 Mart Pazar günü sabaha karşı saatlerde yaptıklarını gördük. İki kişi geliyor, önce etrafı dolaşıyorlar, herhangi bir gelen giden yok. Ondan sonra içeri girmeye çalışıyorlar, şifreleri denemeye çalışıyorlar. Rakamları tutturuyorlar, birileri söylemiş gibi bir halleri vardı. Yalnız giriş kombinasyonunu tutturamıyorlar. Gidiyorlar ve muhtemelen birinden öğrenip tekrar şifreyi girip, 2 saniyede içeri girdiler. Bodrum katına doğru giriyorlar, merdivenlerden bisikleti alıyorlar. Bodrum katından daire sahiplerinin değerli eşyalarını, yani artık ne varsa alıp çıkıyorlar." diye konuştu.