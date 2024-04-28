Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'ı kızdıracak Hasan Can Kaya paylaşımı...

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerdeki bir gösterisinde Hasan Can Kaya'yı tiye almıştı.
Yaşanan bu olayın ardından Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz'a 'Veteran komedyen' diyerek karşılık vermişti.
Sosyal medyanın dilinden düşmeyen Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz atışmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Hasan Can Kaya ile Cem Yılmaz'ın atışmasına bir komedyen daha dahil oldu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile tarafını ilan etti.
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programını izlerken verdiği bir pozu paylaşan Gökbakar paylaşımına "1 saat müsade edin, biraz gülüp eğlenip geliyorum" notunu ekleyerek Hasan Can Kaya'ya destek oldu.
İşte o paylaşım...