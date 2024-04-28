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Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'ı kızdıracak Hasan Can Kaya paylaşımı...

Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'ı kızdıracak Hasan Can Kaya paylaşımı... Hasan Can Kaya ile Cem Yılmaz arasında yaşanan polemiğe bir komedyen daha dahil oldu.