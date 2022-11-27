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- Küçükçekmece'deki kız kaçırma mevzusunda kan aktı
Küçükçekmece'deki kız kaçırma mevzusunda kan aktı
Sevgilisini kaçırmak üzere Kanarya Mahallesi'ne gelen şahıs, kızın ailesi ile kavga etti. Kavgada, aile yakınlarından 3 kişi yaralandı.
- 27.11.2022 - 15:41
İstanbul Küçükçekmece'de dehşet sesleri yükseldi.
Kanarya Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir şahıs arkadaşıyla birlikte sevdiği kızı kaçırmak istedi.
Mahalleye gelen şahıslarla kızın yakınları arasında önce arbede sonra da kavga çıktı.
3 kişi yaralandı
İHA'nın haberine göre, kavgada kızın yakınlarından 3 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şahıslar olayın ardında geldikleri araçla kaçtı.
İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaçan şüpheliler aranıyor
Sağlık ekipleri tarafından ilk yardımı olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken kaçan şahıslar arama çalışmaları sürüyor.