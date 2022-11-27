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Küçükçekmece'deki kız kaçırma mevzusunda kan aktı

Küçükçekmece'deki kız kaçırma mevzusunda kan aktı

Sevgilisini kaçırmak üzere Kanarya Mahallesi'ne gelen şahıs, kızın ailesi ile kavga etti. Kavgada, aile yakınlarından 3 kişi yaralandı.