Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.101
-0.15%
BTXN Coin
5.76
-1.20%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Küçükçekmece'deki kız kaçırma mevzusunda kan aktı

    Sevgilisini kaçırmak üzere Kanarya Mahallesi'ne gelen şahıs, kızın ailesi ile kavga etti. Kavgada, aile yakınlarından 3 kişi yaralandı.
    • 27.11.2022 - 15:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'deki kız kaçırma mevzusunda kan aktı

    İstanbul Küçükçekmece'de dehşet sesleri yükseldi.

    Kanarya Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir şahıs arkadaşıyla birlikte sevdiği kızı kaçırmak istedi.

    Mahalleye gelen şahıslarla kızın yakınları arasında önce arbede sonra da kavga çıktı.

    3 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre, kavgada kızın yakınlarından 3 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şahıslar olayın ardında geldikleri araçla kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Küçükçekmece deki kız kaçırma mevzusunda kan aktı #1

    Kaçan şüpheliler aranıyor

    Sağlık ekipleri tarafından ilk yardımı olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken kaçan şahıslar arama çalışmaları sürüyor.

    Küçükçekmece deki kız kaçırma mevzusunda kan aktı #2

    Küçükçekmece deki kız kaçırma mevzusunda kan aktı #3


    Yunus Akgün'e yeni sözleşme kapıda
    Futbol

    Yunus Akgün'e yeni sözleşme kapıda

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Anadolu Efes, Euroleague'de Bologna'yı yendi
    Basketbol

    Anadolu Efes, Euroleague'de Bologna'yı yendi

    Görüş Bildir