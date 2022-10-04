İzmir'de içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Provokatörler, olayı alkollü oldukları için hatırlamadıklarını söyledi.

Türkiye, İzmir'deki provokasyonu konuşuyor.

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen Kur'an-ı Kerim yakma görüntüleri izleyenleri şoke etti.

Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Ç. ve Mert Atakan D.'nin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp, ateşe verdiği görüldü.

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan arkadaşının da İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı.

İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

Görüntüler sosyal medyada infial yarattı, tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kur’an-ı Kerim yakan provokatörler adliyede VİDEO

Kısa sürede yakalandılar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları teknik analizin ardından kimliklerini belirledikleri Berke Can Ç. ile Mert Atakan D.'nin adreslerini de tespit etti.

Ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı da Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

"Alkollüydük hatırlamıyoruz"

Şahısların emniyetteki ilk ifadelerinde, alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.