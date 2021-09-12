Kuşadası’nda boğulma tehlikesi geçiren Boşnak turisti kurtardı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren Boşnak turistin duran kalbi, annesini ziyaret için ilçeye gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından çalıştırıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan anne ve babasını ziyarete gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kafede otururken vatandaşların denizden bir kadını çıkardığını gördü.

Hemen engelsizler plajına koşan Dr. Açıkgöz, yabancı uyruklu kadına suni teneffüs yaptı ve kalp masajına başladı.

55-60 yaşlarındaki kadın turistin duran kalbi, Dr. Açıkgöz'ün müdahaleleri ile yeniden çalışmaya başladı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Boşnak olduğu öğrenilen kadın ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, oradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren kadının, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Vatandaşların tebrik ettiği Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Biz görevimizi yaptık. Çok şükür vatandaş hayata döndürüldü." dedi.