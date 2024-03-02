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Kütahya'da arkadaşının evinden altın çalan kadının PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı

Kütahya'da arkadaşının evinden altın çalan kadının PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı Kütahya'da arkadaşının evinden yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan kadının sosyal medya hesaplarından terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu tespit edilirken evinde de örgütsel materyaller ele geçirildi.