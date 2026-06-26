Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışları gündem oldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Mutlak butlan çıktı, CHP'de ortalık karıştı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi sonrası çift başlılık ortaya çıktı.

Özgür Özel ve ekibinin görevden alınmasıyla başlayan kavgalar, her geçen gün şekil değiştiriyor.

Kılıçdaroğlu ve Özel, yaşanan olayların ardından dün ilk kez TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi.

CENAZEDE BİR ARAYA GELDİLER

Dün İstanbul programını iptal eden Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Burada Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde bir araya geldi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TOKALAŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de Özgür Özel ile tokalaşması dikkat çekerken, ikilinin arasında ise Murat Emir ve Ali Mahir Başarır yer aldı.

ÖZEL'İN GÜNDEM OLAN BAKIŞLARI

Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşan Özgür Özel'in bakışları gündem oldu.

Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu yerine geçerken ona karşı oldukça sert bir ifadeyle baktığı görüldü.

ADAYLIĞINI AÇIKLADIĞINDA AĞLAMIŞTI

Dün Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bakışlar atan Özgür Özel, grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığında hüngür hüngür ağlamıştı.