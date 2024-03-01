Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam öldü

İHA
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden Simav ilçesine seyir halindeki H.K. (36) yönetimindeki hafif ticari araç, kara yolunun Yenipınar köyü yakınlarında kaybolan hayvanlarını aramak için yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Mehmet Çınar'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Çınar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Hisarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede can verdi
Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü H.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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