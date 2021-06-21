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Kütahya’da husumetlisini bıçaklayıp, üzerine çay içti

Kütahya’da husumetlisini bıçaklayıp, üzerine çay içti

Aralarında husumet olduğu belirtilen iki kişi, karşılaştıkları kahvehanede kavgaya tutuştu. Kavgada husumetlisini bıçaklayan yaralayan şahıs, başka bir kahvehanede çay içerken yakalandı.