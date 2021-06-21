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    Kütahya’da husumetlisini bıçaklayıp, üzerine çay içti

    Aralarında husumet olduğu belirtilen iki kişi, karşılaştıkları kahvehanede kavgaya tutuştu. Kavgada husumetlisini bıçaklayan yaralayan şahıs, başka bir kahvehanede çay içerken yakalandı.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 14:21
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    Kütahya’da husumetlisini bıçaklayıp, üzerine çay içti

    Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Eğrizgöz köyünde oturan Mehmet Ö. (63), ilçe merkezinde bulunan Hükümet Meydanı’ndaki bir kahvehaneye girdiğinde, aralarında husumet olduğu belirtilen Hüseyin Ş. (60) ile karşılaştı.

    İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Mehmet Ö., belinden çıkardığı bıçakla Hüseyin Ş.’yi karnından yaraladı.

    Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Ş, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kütahya’da husumetlisini bıçaklayıp, üzerine çay içti #1

    BIÇAKLADI, GİDİP ÇAY İÇTİ

    Olayın ardından kahvehaneden ayrılan şüpheli Mehmet Ö. ise yaklaşık 50 metre mesafedeki başka bir kahvehanede oturup, çay içti.

    Gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya alışan Mehmet Ö., yakalanarak gözaltına alındı.

    İFADESİ ALINACAK

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Mehmet Ö., ifadesi için Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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    Kütahya’da husumetlisini bıçaklayıp, üzerine çay içti #3

    Kütahya’da husumetlisini bıçaklayıp, üzerine çay içti #4

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