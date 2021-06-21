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- Kütahya’da husumetlisini bıçaklayıp, üzerine çay içti
Kütahya’da husumetlisini bıçaklayıp, üzerine çay içti
- DHA
- 21.06.2021 - 14:09
- Güncelleme : 21.06.2021 - 14:21
Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Eğrizgöz köyünde oturan Mehmet Ö. (63), ilçe merkezinde bulunan Hükümet Meydanı’ndaki bir kahvehaneye girdiğinde, aralarında husumet olduğu belirtilen Hüseyin Ş. (60) ile karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Mehmet Ö., belinden çıkardığı bıçakla Hüseyin Ş.’yi karnından yaraladı.
Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Ş, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.
BIÇAKLADI, GİDİP ÇAY İÇTİ
Olayın ardından kahvehaneden ayrılan şüpheli Mehmet Ö. ise yaklaşık 50 metre mesafedeki başka bir kahvehanede oturup, çay içti.
Gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya alışan Mehmet Ö., yakalanarak gözaltına alındı.
İFADESİ ALINACAK
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Mehmet Ö., ifadesi için Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.