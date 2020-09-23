Kütahya’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Önünde ilerleyen kamyona çarpan motosikletin 30 yaşındaki sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eskişehir yönüne giden Lütfi Samet İnönü (30) yönetimindeki 52 KA 917 plakalı motosiklet, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 5'inci kilometresindeki bir fabrikaya girmek için manevra yapan Adem Çıngırak yönetimindeki 34 JC 7277 plakalı kamyona çarptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan motosiklet sürücüsü İnönü, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İnönü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü Adem Çıngırak ifadesi için emniyete götürüldü. Kazanın ardından kısmen trafiğe kapanan Kütahya-Eskişehir kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

KAZADAN ÖNCE EKİPMAN ALDI

Öte yandan hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Lütfi Samet İnönü’nün kazadan kısa bir süre bir motosiklet aksesuarı satan iş yerinden koruyucu ekipman aldığı belirlendi.