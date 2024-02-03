Kütahya'da otobüs yolcusunun kemerinden kokain çıktı: Tutuklandı Kütahya'da emniyet ekipleri şüphelendikleri otobüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde otobüsteki şahsın üzerinden 996 gram kokain çıktı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Türkiye genelinde uyuşturucu madde ile mücadele devam ediyor.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de yaptığı takip sonucunda belirli miktarda uyuşturucuyu ele geçirdi.

Kütahya'da emniyetin yürüttüğü çalışmalar sonucu çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otobüsteki A.Ö. isimli yolcunun üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kokain şahsın kemerinin arkasına sıkıştırılmış halde bulundu

59 yaşında olduğu belirlenen şahsın kemerinin arkasına sıkıştırılmış paket halinde, 996 gram kokain ele geçirildi.

Tutuklandı

Kütahya’da şüphe üzerine durdurulan otobüste kemerinin arkasına sıkıştırılmış paket halinde kokain ele geçirilen yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)